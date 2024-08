Bebê de 8 meses que morreu no Nova Lima também estava fazendo tratamento para 'virose'

A menina, de apenas 8 meses, que morreu pouco antes de dar entrada na USF São Francisco, localizada no Bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande, estava fazendo tratamento para virose há 1 mês.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe da pequena contou que há aproximadamente 1 mês a filha começou a apresentar problemas de saúde como diarreia, vomito e febre. Para tentar curar a menina, a mulher teria ido ao posto de saúde algumas vezes, mas sempre saia com o mesmo diagnóstico: virose.

A ultima ida ao médico aconteceu ainda ontem (28), onde mais um profissional atestou que ela estaria apenas com uma virose. Ele então receitou antibióticos e remédio para repor a flora intestinal da criança.

Hoje cedo a mulher percebeu que a filha estava com a pele um pouco roxa. Diante do fato, ela medicou a filha para tratar a virose junto com o remédio para o tratamento do coração, uma vez que há 7 meses atrás a menina teria sido diagnosticada com ‘sopro’.

Ao ver que filha não estava respirando após tomar os remédios, a mulher levou a criança para a USF São Francisco, porém, a neném chegou sem sinais vitais. Ainda assim, as equipes médicas fizeram cerca de 20 minutos de manobras de reanimação, para tentar reverter seu estado de saúde. No entanto, a vítima faleceu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.

