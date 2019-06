Bombeiros buscam suposta vítima de afogamento no Rio Paraguai

Priscilla Porangaba, com informações do Diário Corumbaense

Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá realizam buscas a uma suposta vítima de afogamento no rio Paraguai.

O caso teria ocorrido na madrugada de domingo (23), quando a suposta vítima um homem, foi avistada por funcionários de um posto de gasolina na região portuária e também por populares, tomando banho no rio durante os festejos juninos.

Testemunhas relataram que havia muita gente tomando banho no momento em que o homem teria se afastado da prainha e ido em direção ao tubo de captação, localizado no Porto Geral e não foi mais visto.

Mergulhadores do 3º Grupamento realizaram buscas durante toda a manhã de domingo, mas nada foi encontrado. Nesta terça-feira, a equipe retomou as buscas, descendo 50 quilômetros rio abaixo.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que, até o momento, ninguém procurou a corporação para relatar o desparecimento de alguma pessoa, mas que diante do relato de testemunhas, realiza as buscas no rio.

