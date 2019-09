Brasileiro é morto a tiros durante Black Friday na fronteira

Sarah Chaves com informações do PontaPorã Informa

O brasileiro Luan Silva da Cruz, de 26 anos, morreu a tiros no sábado, durante promoção de Black Friday, na linha Internacional entre a Avenida Marechal Floriano localizada em Ponta Porã e a Rua Dr Francia, em Pedro Juan Caballero. A vítima cumpria pena no regime semi-aberto.

De acordo com informações, os autores estavam em um carro quando desferiram vários disparos de 9mm e fuzil contra Luan, que morreu na hora.

Ao ser alvejado, o carro dirigido pela vítima parou com os pneus traseiros do lado paraguaio e com os penus dianteiros do lado brasileiro, mas o caso ficará a cargo das autoridades brasileira.

A polícia esteve no local para os procedimentos de praxe.

