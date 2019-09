Briga de ambulantes termina com um baleado na fronteira

Ramon Anastácio Benitez Larrea, 42 anos, foi baleado durante discussão com Pedro Arnaldo Galeano Sanabria, 47 anos, em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, os dois envolvidos na briga são vendedores ambulantes e a confusão teve início em razão da área ocupada para comercializar seus produtos.

Nesta manhã, Pedro Arnaldo teria chegado a bordo de um veiculo e após uma breve discussão teria sacado um revólver do calibre 32 e realizado dois disparos contra a vitima que foi auxiliado a uma clínica particular para atendimento médico. Segundo informações, não corre risco de morrer.

A situação chocou os comerciantes da região, já que o autor e a vítima se dedicavam a venda ambulante no estacionamento do Hipermercado “Maxi”, onde moradores da região chegam para realizar suas compras e deixam seu veiculo estacionado no local, sem conhecer o perigo que poderiam correr, situação evidenciada pela violenta atuação do vendedor ambulante na manha de sábado quando após uma discussão realizou os disparos de arma de fogo contra outro vendedor.

O autor dos disparos foi preso momentos após o crime.

Deixe seu Comentário

Leia Também