Briga entre tio e sobrinho vai parar na delegacia em Campo Grande

Uma briga entre familiares terminou em agressões e levou dois homens à delegacia na manhã desta terça-feira (3), em uma residência na Rua Maria Chizarian , no bairro Jardim Nashville, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso. Ao chegar no local, encontrou o imóvel com diversos objetos espalhados pelo chão, como roupas e utensílios domésticos. O morador, de 54 anos, relatou que o sobrinho, de 21, havia chegado de Três Lagoas há cerca de uma semana e vinha causando transtornos devido ao uso de drogas.

Segundo o homem, após uma discussão, o jovem passou a arremessar objetos dentro da casa. Ao tentar contê-lo, o rapaz teria se desvencilhado, pegado uma pedra na área externa e lançado contra o tio, atingindo seu rosto e causando um ferimento próximo ao olho.

Quando os policiais chegaram, o rapaz estava sentado na calçada. Ele foi abordado e conduzido sem resistência.

À polícia, o jovem apresentou uma versão diferente. Disse que discutia com a irmã quando o tio teria interpretado a situação como briga e interveio, iniciando uma luta corporal. Segundo ele, o tio o segurou e desferiu um soco em seu rosto. O rapaz confirmou que, após o confronto, arremessou uma pedra contra o tio.

Diante das versões divergentes, os dois foram encaminhados à delegacia, onde manifestaram interesse em representar um contra o outro.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

