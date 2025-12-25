CAC dono de distribuidora reage a assalto e um bandido morre

Um criminoso morreu e outro foi preso durante uma tentativa de assalto a uma distribuidora localizada no bairro Tijucal, em Cuiabá, na quarta-feira (24). A ação terminou após reação do proprietário do estabelecimento, que possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

De acordo com informações preliminares da Polícia, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta com registro de roubo e portavam uma arma de fogo. Ao invadirem a distribuidora, eles renderam as vítimas e conseguiram subtrair alianças e outras joias.

Durante a ação, o dono do estabelecimento reagiu e efetuou disparos contra um dos assaltantes, que foi atingido e morreu ainda no local. O outro envolvido tentou fugir, mas acabou sendo localizado e preso por equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam).

A Polícia Militar apreendeu a motocicleta utilizada no crime e a arma dos suspeitos. Nenhum dos envolvidos teve o nome divulgado até o momento. O caso será investigado para apurar as circunstâncias da reação e a dinâmica completa da tentativa de assalto.

