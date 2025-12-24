Cadeirante encontrado morto em Dourados tinha 34 anos

O cadeirante encontrado morto na manhã de hoje (24) em Dourados foi identificado como Rodrigo Guerreiro de Souza, de 34 anos.

De acordo com as informações do site Ligado na Notícia, um popular que passava pela região percebeu que o homem não apresentava sinais vitais e acionou o socorro. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no endereço e constatou o óbito, que a princípio teria ocorrido por causas naturais.

Durante a verificação dos pertences da vítima, os policiais encontraram no bolso uma Certidão de Nascimento em nome de Rodrigo Guirreiro de Souza. No entanto, não havia nenhum documento com foto, o que impossibilitou a identificação oficial até o momento. O corpo da vítima foi identificado horas depois pelas autoridades.

Relatos de pessoas que frequentam a região indicam que o homem vivia em situação de rua e era bastante conhecido nas imediações por utilizar uma cadeira de rodas. Ele sempre pedia ajuda a motoristas e pedestres que transitavam pela avenida. Ainda segundo o site, ele costumava consumir bebida alcoólica no local.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que realizaram os procedimentos de praxe.

