Menu
Menu Busca segunda, 23 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Mar26
PolÃ­cia

CÃ¢mera registra ataque a tiros contra caseiro em fazenda em Rochedo

VÃ­deo com Ã¡udio capta o momento em que a vÃ­tima tenta dizer que Ã© nova na propriedade, mas, ainda assim, Ã© alvo de disparos

23 marÃ§o 2026 - 11h36VinÃ­cius Santos
Momento do ataque - Foto: ReproduçãoMomento do ataque - Foto: ReproduÃ§Ã£o  

Câmera de monitoramento registrou o momento em que um homem de 26 anos, caseiro de uma fazenda, é atacado a tiros por um criminoso que invade a propriedade localizada no Assentamento Canaã, no município de Rochedo. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência no sábado (21).

O equipamento possui captação de áudio e registra a vítima dialogando com o criminoso. Em determinado momento, a vítima chega a dizer que “é nova” no local. Ainda assim, sem possibilidade de esboçar defesa, foi atingida pelos disparos e saiu em disparada em direção à casa na fazenda.

Veja: 

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, a vítima apresentava três ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Os ferimentos estavam localizados na região do tórax, sendo um no peito e dois na região abdominal.

A fazenda onde ocorreu o crime está em processo de divisão de bens devido a um inventário, que encontra-se em meio a controvérsias. Segundo informações, os mandantes do crime podem estar ligados a esse processo, já que os filhos do antigo proprietário não concordam com os termos da divisão dos bens.

A vítima foi socorrida por uma ambulância e encaminhada para uma unidade hospitalar. Até o momento do atendimento policial, ela ainda conseguia se comunicar verbalmente com os policiais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande
PolÃ­cia
Novo protocolo padroniza atendimento a vÃ­timas de violÃªncia domÃ©stica em MS
Batalhão de Choque realizou a prisão do suspeito
PolÃ­cia
Granadas sÃ£o apreendidas em Ã´nibus e homem Ã© preso em Ribas do Rio Pardo
Suspeito foi preso em ação da PM - Foto: WhatsApp / JD1
PolÃ­cia
Homem Ã© preso apÃ³s estuprar e ameaÃ§ar a prÃ³pria mÃ£e com faca em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime em Rio Brilhante
PolÃ­cia
Homem morre apÃ³s ser esfaqueado em desentendimento com desconhecido em Rio Brilhante
Bombonato morreu com um tiro na boca
PolÃ­cia
Trabalhador Ã© morto enquanto aguardava pagamento em fazenda de Rio Verde
Ilustrativa
PolÃ­cia
Trabalhador morre apÃ³s choque elÃ©trico durante reparo de fiaÃ§Ã£o em Rio Verde
Local onde ocorreu o crime em Pedro Gomes
PolÃ­cia
TrÃªs adolescentes sÃ£o apreendidos apÃ³s homicÃ­dio de 'Pelego' em Pedro Gomes
Sargento da PM sofre grave acidente de moto e motorista foge na Capital
PolÃ­cia
Sargento da PM sofre grave acidente de moto e motorista foge na Capital
Foto: Google
PolÃ­cia
Homem bebe, nÃ£o paga conta e causa confusÃ£o em bar na Capital
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Briga por ciÃºmes termina com jovem esfaqueado em Rio Verde

Mais Lidas

Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do Exército
Brasil
Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do ExÃ©rcito
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
PolÃ­cia
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
PrÃ©-selecionados do Residencial Jorge Amado devem entregar documentos na Emha
Ministro Antonio Carlos Ferreira
PolÃ­tica
Corregedor nega produÃ§Ã£o antecipada de provas solicitada do PL contra desfile no Carnaval