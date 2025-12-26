Caminhoneiro morre ao passar mal, sair da pista e bater em árvore na BR-163

Um caminhoneiro de 58 anos morreu após sofrer um mal súbito, perder o controle da direção e bater contra uma árvore na BR-163, entre os municípios de Juti e Caarapó. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (25).

A vítima foi identificada como Emilio Paulo Caceles, era morador de Naviraí. Segundo informações do site Ligado na Notícia, ele transportava uma carga de papelão e seguia viagem de retorno para casa quando passou mal ao volante.

Equipes da concessionária responsável pela administração da rodovia foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ao motorista, que ainda apresentava sinais vitais. Apesar do atendimento, Emilio não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Técnica foram comunicadas e estiveram no local para os procedimentos de praxe. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também