Um caminhoneiro de 53 anos morreu em um acidente fatal no KM 316 da BR-262 vindo de Ribas do Rio Pardo para Campo Grande, após bater em dois animais de grande porte na madrugada deste domingo (14).



De acordo com o boletim de ocorrência, a Políia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local junto com a perícia da Polícia Civil onde foi constatado que a vítima, um homem identificado como "Banda Gavioli" que conduzia um caminhão da marca Mercedes carregado de abacaxi teria colidido com dois bovinos no meio da pista.



Quando a polícia chegou ao local, um dos bois foi encontrado às margens da rodovia e o outro animal jogado a cerca de 4m de acostamento. Já o caminhão foi encontrado no barranco da margem direita da rodovia, de acordo com a perícia após a colisão com os animais o motorista teria sofrido um desvio para a direita colidindo com meio-fio, projetando o caminhão em direção Guard Rail que causou o capotamento do veículo no barranco nas margens da rodovia.



Devido ao impacto, a vítima foi arremessada para fora da cabine e foi encontrada ao lado da carroceria do veículo, já sem vida junto com seus documentos.



A PRF com auxílio de um trator de uma propriedade rural da região, fez a limpeza da pista tirando os animais e a carga do caminhão. A equipe da Perícia Científica fotografou os animais para encontrar e identificar o proprietário. O caso foi registrado na Delegacia Depac Cepol como e parque ser pó como morte a esclarecer.

