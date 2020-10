Candidato a vereador é chantageado após troca de nudes

Um candidato a vereador pelo primeiro mandado em Naviraí pelo Partido Patriota nessas eleições de 2020, está sendo chantageado por uma mulher identificada como Viviane após troca de nudes.

De acordo com a ocorrência, a vítima conheceu a mulher em 2008 pelo Facebook, e começaram a trocar mensagens, vídeo e fotos. Em 2011, a autora foi a Naviraí para se conhecerem pessoalmenre, e depois disso, não tiveram mais contato.

Porém agora em outubro, eles entraram em contato novamente pelo Facebook quando ela passou um número de telefone e novamente mantiveram contato pelo WhatsApp desta vez onde trocavam nudes de fotos e vídeos.

No último dia 10, a mulher solicitou que ele depositasse o valor de R$ 100 para cobrir alguns gastos dela. No dia 12 ele depositou o valor na conta da autora, porém ela disse que não recebeu o dinheiro e passou a ameaçar dizendo que compartilharia as imagens privadas nas redes sociais e em grupos do partido ao qual o político faz parte.

Com medo de que isso aconteça, ele procurou a 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí, onde o caso é investigado.

