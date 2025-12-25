Menu
Polícia

Capotamento deixa dois feridos em Anastácio

As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital

25 dezembro 2025 - 11h54Brenda Assis
O caso aconteceu na tarde de ontemO caso aconteceu na tarde de ontem   (Itaquirai News)

Duas pessoas ficaram feridas após o capotamento de uma caminhonete na rodovia MS-345, na zona rural de Anastácio, na quarta-feira (24).

De acordo com informações do site Itaquiraí News, o acidente aconteceu quando o veículo saiu da pista e capotou, parando em uma cerca às margens da rodovia. Com o impacto, os dois ocupantes sofreram ferimentos leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos às vítimas ainda no local. Em seguida, elas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

