Carreta carregada com aparelhos micro-ondas tomba em rotatória de Aparecida do Taboado

Uma carreta carregada com aparelhos micro-ondas tombou na manhã deste sábado (21) na rotatória conhecida como Trevo das Sete Cruzes, em Aparecida do Taboado.

Apesar do impacto, o motorista não ficou ferido. Conforme o site Aparecida Mil Grau, o acidente chamou a atenção de quem passava pelo local e provocou lentidão no trânsito da região até a remoção do veículo.

As causas do tombamento não foram informadas. Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção até a normalização do tráfego.

