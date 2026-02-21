Carreta carregada com aparelhos micro-ondas tomba em rotatória de Aparecida do Taboado

Uma carreta carregada com aparelhos micro-ondas tombou na manhã deste sábado (21) na rotatória conhecida como Trevo das Sete Cruzes, em Aparecida do Taboado.
Apesar do impacto, o motorista não ficou ferido. Conforme o site Aparecida Mil Grau, o acidente chamou a atenção de quem passava pelo local e provocou lentidão no trânsito da região até a remoção do veículo.
As causas do tombamento não foram informadas. Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção até a normalização do tráfego.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Polícia
Criança de 2 anos morre ao ser atropelada por caminhonete em Deodápolis
Polícia
Trabalhador morre ao ser esmagado por poste na BR-163, em Itaquiraí
Polícia
Incêndio criminoso destrói carros em garagem no Jardim TV Morena, em Campo Grande
Polícia
Idoso surta, efetua disparos e quase atinge adolescente de 13 anos em Dourados
Polícia
Motorista é espancado após se envolver em briga de trânsito e atropelar ciclista na Capital
Polícia
Armado com machado, homem ameaça pessoas em supermercado de Campo Grande
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande
Polícia
Mais de 700 kg de cocaína é apreendida em ônibus com imigrantes ilegais na Capital
Polícia