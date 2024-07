Carreta boiadeira fica destruída após capotar na BR-60 em MS

Uma carreta carregada com gado capotou na BR-060, na noite desta sexta-feira (12), após o motorista sair da pista e cair em uma vala de cerca de 5 metros de profundidade, entre Paraíso das Águas e Camapuã, próximo à ponte do Rio Verde, a cerca de 130 km de Chapadão do Sul.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e informado que o motorista estaria preso nas ferragens. No local os Militares encontraram a carreta tombada, com o cavalo mecânico desengatado e totalmente destruído. Estavam separados, a cabine, o chassi, as rodas e até o motor do veículo. Já o motorista foi socorrido consciente e orientado pelo Samu.

Segundo o Jovem Sul News, no local foi informado que o motorista tentava uma ultrapassagem, mas acabou descendo um degrau do acostamento, momento em que perdeu o controle do veículo e caiu na vala ao lado da rodovia.

Vários animais morreram e foi utilizada até uma pá carregadeira de uma fazenda próxima, para salvar parte do gado que sobreviveu presos na carreta tombada.

A PRF, Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender à ocorrência e tomar as devidas providências.

