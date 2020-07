Carreta é flagrada com 4 t de maconha escondida em carga de soja

Priscilla Porangaba, com informações da PMR

Um homem identificado como Carlos de 59 anos, foi preso no final da tarde dessa sexta-feira (17), às 18h, por tráfico de drogas ao ser abordado na MS-156, base de Amambai da Polícia Militar Rodoviária (PMR).

Segundo da PMR, ele conduzia uma carreta carregada com soja, mas durante a abordagem os policiais desconfiaram e encontraram fardos com tabletes de maconha que pesaram quatro toneladas.

O motorista disse que foi contratado em Cascavel, no Paraná, para levar a soja de Aral Moreira até Rio Grande, no Rio Grande do Sul, pelo que ganharia R$ 5 mil.

Com apoio do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), a PMR concluiu a ocorrência levando o preso para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

Deixe seu Comentário

Leia Também