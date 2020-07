Após bebedeira, usuário de drogas esfaqueia e mata amigo da família

Hernandes Sergio Da Silva, 30 anos, foi morto na noite de sábado (11), por Jorge Anderson Pereira Mota, 20 anos, na residência da mãe do autor na rua da Se, no Jardim Inápolis.



Conforme a polícia, o indivíduo é usuário de drogas e bastante violento e chegou a agredir e fraturar o braço da mãe que possuía medida protetiva contra o filho, mas na noite de ontem permitiu que ele ficasse em casa, onde estava a vítima.



A mãe de Jorge contou à polícia que estava o dia todo tacando violão com Hernandes que era amigo da família, e a noite Jorge se juntou a eles e começou a beber junto com a vítima que era muita querida pelos vizinhos.



Dado certa altura, Hernandes perguntou a mãe do autor onde estavam as filhas pequenas, e neste momento Jorge se descontrolou, questionando a preocupação da vítima, e começou a chama-lo de pedofilo. Os dois começaram a brigar quando o autor sacou uma faca da cintura a desferiu vários golpes contra a vítima.



Quando a polícia chegou ao local do crime, Jorge ja tinha fugido, mas foi encontrado por populares em um terreno baldio próximo.



Quando a polícia se aproximou do grupo de populares formado por cerca de 10 pessoas, eles apontaram onde estava o autor do homicídio e aproveitaram para sair do local.



Próximo a um carro no terreno baldio, o autor estava sentado muito machucado e com vários cortes, ele foi encaminhado para a Santa Casa e depois que se recuperar deverá ser encaminhado à delegacia.





