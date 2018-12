Carreta roubada é recuperada pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã desta quarta-feira, (26) uma carreta que havia sido roubada em Osasco, interior de São Paulo.

Durante uma fiscalização, no km 31 da BR-267, em Bataguassu, a equipe policial compareceu ao pátio conveniado da PRF. Foi identificado uma carreta Scania que estava atrelado a um reboque, ambos com placas aparentes de Chapecó. O motorista era um homem de 45 anos, que foi liberado após a retenção do veículo. O conjunto foi retido por multas de trânsito no domingo (23).

Durante vistoria dos veículos apreendidos, em consulta aos sistemas, os agentes observaram que havia sido feito um registro de roubo em Osasco, na segunda-feira (24), envolvendo a carreta. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Bataguassu.

