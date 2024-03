Carreta tomba apÃ³s passar por buracos em rodovia de BatayporÃ£

Uma carreta, que estava carregada com grãos, tombou após passar por buracos na pista da MS-276, nas proximidades da Fazenda Santa Ilídia, em Batayporã. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (12), e apesar da gravidade, o motorista saiu ileso.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, o condutor contou que acabou perdendo o controle de direção, pois havia passado por buracos na pista que dificultaram a condução do veículo.

“A carreta tombou praticamente parada, assim que passei nos buracos”, disse o motorista. Ele é morador da cidade de Nova Andradina.

Por conta do acidente, uma das rodas dianteiras do veículo teve um princípio de incêndio. Porém as chamas foram contidas pelo motorista e por pessoas que passavam pelo local, viram o acidente e resolveram ajudar.

A carga saiu de Sonora com destino ao Estado do Paraná. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e PMR (Polícia Militar Rodoviária) atenderam a ocorrência.

