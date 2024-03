Carro acerta carreta e deixa duas pessoas feridas em Costa Rica

Dois homens, de 22 e 34 anos, ficaram feridos após o carro em que estavam acertar uma carreta no cruzamento da Estrada A Laje com o minianel viário, durante a noite de terça-feira (12), em Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local para atendimento de acidente de trânsito com vítimas entre uma carreta e um veículo de passeio.

Ao chegar, eles encontraram com o motorista da carreta, de 38 anos. Ele informou que estava seguindo pela estrada vicinal sentido MS 223 a MS 316, quando foi atingido na lateral traseira.

Por conta da colisão, o Volkswagen Gol rodou até parar na beira da estrada. Para evitar qualquer acidente mais grave, o motorista da carreta e outro condutor ajudou a tirar as vítimas das ferragens, para aguardarem até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os homens foram levados para um hospital local. Já o motorista da carreta foi para a delegacia, onde prestou mais esclarecimentos sobre o caso, antes de ser liberado.

O caos foi então registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

