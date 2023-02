Carro capota com família dentro e três ficam feridos em Corumbá

Um capotamento no Anel Viário de Corumbá deixou três pessoas feridas durante a madrugada deste sábado (11). O veículo ficou as margens da rodovia após o acidente.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta da 00h e ao chegarem ao local encontraram o motorista, um homem de 39 anos, já para fora do veículo. Ele estava consciente, orientado e com algumas escoriações.

Para as equipes, o homem contou que estava acompanhado da esposa e da filha, que foram socorridas por terceiros até a UPA sem ferimentos.

Ele recebeu os primeiros atendimentos no local do acidente e depois foi encaminhado até a unidade de saúde.

