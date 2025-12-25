Menu
Carro é encontrado submerso no Rio Miranda com corpo preso às ferragens em Jardim

A vítima seria um comerciante da região; as circunstâncias do acidente serão investigadas

25 dezembro 2025 - 16h31Brenda Assis
O acidente teria acontecido na madrugada de hoje O acidente teria acontecido na madrugada de hoje   (Jardim MS News )

Um carro modelo Gol foi encontrado submerso no Rio Miranda, na região da Praia Marli, em Jardim, na manhã desta quinta-feira (25). Dentro do veículo, havia um corpo preso às ferragens.

De acordo com as primeiras informações, a vítima é um homem identificado apenas como Valter. Ele seria bastante conhecido na região por ser proprietário de um estabelecimento de lanches.

Segundo o Jardim MS News, o carro foi localizado após um popular passar pelo local, notar o veículo submerso e acionar o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar.

Quando as equipes chegaram, o corpo já estava em rigidez cadavérica. A suspeita inicial é de que o condutor tenha descido um barranco, perdido o controle da direção e caído no rio.

Durante o resgate, os bombeiros precisaram amarrar o veículo para evitar que ele afundasse ainda mais. A área foi isolada para o trabalho das equipes.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica estiveram no local para apurar as circunstâncias do caso, que seguirá sob investigação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

