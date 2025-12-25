Carro é encontrado submerso no Rio Miranda com corpo preso às ferragens em Jardim

Um carro modelo Gol foi encontrado submerso no Rio Miranda, na região da Praia Marli, em Jardim, na manhã desta quinta-feira (25). Dentro do veículo, havia um corpo preso às ferragens.

De acordo com as primeiras informações, a vítima é um homem identificado apenas como Valter. Ele seria bastante conhecido na região por ser proprietário de um estabelecimento de lanches.

Segundo o Jardim MS News, o carro foi localizado após um popular passar pelo local, notar o veículo submerso e acionar o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar.

Quando as equipes chegaram, o corpo já estava em rigidez cadavérica. A suspeita inicial é de que o condutor tenha descido um barranco, perdido o controle da direção e caído no rio.

Durante o resgate, os bombeiros precisaram amarrar o veículo para evitar que ele afundasse ainda mais. A área foi isolada para o trabalho das equipes.

A Polícia Militar e a Perícia Técnica estiveram no local para apurar as circunstâncias do caso, que seguirá sob investigação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

