Carro roubado é recuperado com menor de idade na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada desta sexta (8), um Chevrolet Vectra roubado que estava sendo conduzido por um menor de idade no km 734 da BR-163, em Coxim. Durante fiscalização rotineira, a equipe da PRF deu ordem de parada ao carro com placas de Campo Grande.

Os policiais pediram ao motorista os documentos de porte obrigatório, porém, o mesmo disse não estar com seus documentos pessoais nem com os do veículo.

Diante da situação a equipe realizou uma vistoria no carro, onde se constatou que o veículo havia sido roubado em Alto Taquari-MT no dia 13/08/17 e suas placas originais eram de Toledo-PR. O condutor revelou ser menor de idade e que tinha 16 anos. Ele pegou o veículo em Rondonópolis-MT e levaria para Campo Grande.

Ele também revelou que receberia um mil reais, após realizar a entrega. O menor foi apreendido e levado juntamente com o carro, R$ 602,00 em dinheiro dois celulares, sendo um deles roubados, para a Delegacia de Polícia Civil em Coxim.

O Conselho Tutelar em Coxim foi acionado.

