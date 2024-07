Carro tem perda total após ser consumido por chamas em Três Lagoas

Um veículo acabou sofrendo perda total após ele ser tomado por chamas no final da manhã desta quinta-feira (11) na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, no cruzamento com a Avenida Jary Mercante, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

O Corpo de Bombeiros e agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (Semutran) foram acionados, por volta das 11h20, para atender a ocorrência. A suspeita é que uma pane elétrica causou o incêndio.

O veículo foi encontrado entre as duas vias sobre um monte de terra, e a suspeita inicial é que o motorista que dirigia o veículo tivesse perdido o controle, devido as chamas, e se chocou contra o monte de terra.

No entanto, segundo o portal RCN67, a motorista detalhou que seguia pela avenida Jary Mercante, quando parou no cruzamento com Coronel João de Oliveira e sentiu um forte cheiro de etanol.

Temendo algo pior, a motorista desligou a ignição, momento que avistou o vapor do combustível que saia pelas frestas do capô do veículo. Rapidamente, ela pegou seus pertences e os retirou do carro momentos antes das chamas tomarem conta.

Vendo as chamas tomarem conta do veículo, os trabalhadores teriam empurrado o carro até próximo a calçada, e com a ajuda de uma retroescavadeira, jogaram terra sobre o capô do veículo, na tentativa de controlar as chamas, mas sem sucesso.

Ainda segundo a vítima, o veículo foi comprado por ela recentemente e, dias atrás, o carro havia sido submetido a uma revisão devido a um problema mecânico. O carro não tinha seguro e era parcelado.

Após as chamas serem contidas, o veículo foi retirado do local por um guincho da Polícia Rodoviária Federal.

