Casal assumiu namoro um dia antes de bebÃª de 6 meses ser espancado atÃ© a morte na Capital

O rapaz, de 25 anos, suspeito de espancar um bebê de 6 meses até a morte em Campo Grande, assumiu o relacionamento com a genitora do pequeno, de 27 anos, um dia antes do crime. O caso está sendo investigado como maus-tratos e homicídio culposo.

Conforme as informações, apuradas pelo JD1, o casal usou as redes sociais no dia 14 de março para publicar o status do relacionamento. Na publicação, em ambos os perfis, eles foram parabenizados pelo namoro.

Já no sábado, dia 15 de março, o pequeno foi agredido e sofreu um traumatismo craniano, sendo levado pela genitora até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. O menino chegou ao local desacordado.

Por conta da gravidade da lesão, ele precisou ser transferido às pressas para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado até falecer.

Como protocolo, devido a suspeita de agressão, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. A jovem contou então que havia deixado seu filho com o novo namorado, encontrando a criança já naquela situação.

A mulher recusou passar mais detalhes as autoridades, ficando calada nos questionamentos seguintes. Enquanto isso, o suspeito do caso foi preso em flagrante. O rapaz, de 25 anos, tem passagens por tráfico de drogas e roubo. Desde dezembro de 2024, ele estava em prisão domiciliar, utilizando tornozeleira eletrônica.

O caso foi registrado na DEPCA (Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente) e está sendo investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também