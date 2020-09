Casal de criminosos são presos em Anastácio

Matheus Rondon com informações da assessoria

Policiais Civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Anastácio prenderam, na quarta-feira (23), um jovem, de 18 anos, e a namorada, de 29, por tráfico de drogas e receptação, no bairro Cristo Rei.

A equipe abordou o rapaz no momento em que ele preparava um cigarro de maconha para consumo próprio, ele estava estacionado na rua com uma moto Honda vermelha, com placa de Campo Grande/MS.

Durante a revista, foi encontrado o cigarro de maconha, um dichavador com resquícios de droga e a moto com sinais de adulteração. O rapaz afirmou que a moto pertencia a sua companheira.

Os policiais então foram até a casa do casal, onde localizaram um prato com resquícios de pasta base de cocaína e duas pequenas porções da mesma droga, prontas para comercialização. Após autorização da mulher, a equipe realizou uma busca no interior da residência e foi encontrada mais uma porção de droga e $ 447,00 em notas diversas.

O casal de criminosos confessou o tráfico de drogas e a mulher afirmou que comprou a moto sabendo que estava com irregularidades. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e recepção. A motocicleta foi apreendida e será encaminhada para a perícia.

