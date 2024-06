Casal é ass4ss1n4do a tiros em Pedro Juan Caballero

Fabiola Beatriz Valdez Villamayor e César Ramon Morel Cabrera foram executados a tiros na tarde de quarta-feira (5), na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, enquanto saiam de sua residência.

Segundo informações do portal DDD 67, casal estava no veículo, com uma de 6 anos no banco de trás, quando, de acordo com testemunhas, foram surpreendidos por dois homens que chegaram em uma moto e realizaram os disparos.

Fabíola Beatriz foi atingida por pelo menos dois disparos de grosso calibre na cabeça, morrendo ainda no banco do passageiro. César Romero chegou a sair do veículo e aparentemente tentou resgatar a criança no banco traseiro, mas morreu ao lado da porta esquerda do carro.

Apesar do atentado ter vitimado o casal, a criança que estava saiu ilesa do atentado.

Informações extraoficiais apontam que o homem era ex-presidiário e teria deixado a prisão há poucos dias, mas a informação não confirmada pela polícia.

