Casal ignora ordem policial e perseguição acaba com mulher ferida com tiro no Nova Lima

Rapaz, de 30 anos, foi detido por desobedecer uma ordem policial e dirigir sem carteira de habilitação pelas ruas do Nova Lima, em Campo Grande. Ele estava acompanhado de uma mulher, de 52 anos, que chegou a apontar um objeto para a Polícia Militar, que reagiu e feriu ela com um tiro no ombro ao término da perseguição.

Ela foi encaminhada para atendimento médico numa unidade de saúde, mas transferida para a Santa Casa, onde permanece internada. O caso aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (11).

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava rondas pelo bairro e avistaram a motocicleta que estava trafegando em alta velocidade pelas ruas do bairro, o que motivou a abordagem e fiscalização. Porém, foi notado que a mulher segurava algo entre as pernas.

Durante a fuga e a perseguição, os policiais chegaram a dar voz de parada e tiros de borracha foram efetuados, mas sem sucesso na tentativa de fazê-los pararem. No final da rua Lino Vilacha, os militares conseguiram se aproximar, deram mais uma voz de parada e a suspeita, tirou da cintura um objeto de cor preta e apontou em direção aos policiais.

Por conta desse movimento, eles reagiram a ação suspeita e dispararam duas vezes, sendo que uma atingiu o capo da viatura e o outro o braço da mulher. Metros depois do caso, o motociclista perdeu o controle e caiu, machucando o cotovelo direito.

Após o fato, a mulher foi socorrida e o rapaz encaminhado para a delegacia para procedimentos cabíveis. No local, ainda esteve a Polícia Científica.

