Caseiro mata produtor rural com tiros na cabeça em fazenda de Deodápolis

O produtor rural, Vilson José Tondato, foi morto a tiros durante uma briga ocorrida em sua fazenda, localizada na 15ª Linha, entre Deodápolis e o distrito de Ipezal. O crime aconteceu durante a tarde de segunda-feira (28).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ligado Na Notícia, a vítima teria tido uma discussão com o caseiro da propriedade. Em determinado momento, durante a confusão, ele foi atingido por um tiro na cabeça e outro no pescoço, falecendo ainda no local.

Após o crime, o suspeito fugiu correndo. As equipes da Polícia Militar foram acionadas, indo até a fazenda junto com a Polícia Civil e a Perícia Técnica, onde realizaram os procedimentos cabíveis a respeito do caso.

O assassinato do produtor rural é investigado pelas autoridades locais.

