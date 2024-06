Caso de violência doméstica faz PM encontrar rapaz com arma no colchão no Tarumã

Rapaz, de 25 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (10) por estar portando ilegalmente uma arma de fogo, que estava escondida no colchão do seu quarto, no Jardim Tarumã, em Campo Grande. A Polícia Militar conseguiu descobrir o fato após ser acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe se deslocou até o endereço repassado na denúncia e assim que chegou pelo local, encontrou o suspeito na frente da residência.

Ao ser abordado, visualizaram que ele estava portando um objeto na cintura, o que levantou suspeita. No entanto, o volume citado era um boné e ainda durante a revista completa, encontraram uma munição de calibre 38 em um dos bolsos do rapaz.

Questionado se ele teria uma arma de fogo, prontamente respondeu que sim e indicou que ela estaria escondida no colchão.

O revólver estava sem numeração, carregada com 5 munições de calibre 38 e, segundo o suspeito, a arma foi adquirida para sua própria defesa, onde ele comprou por R$ 2,5 mil.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de plantão, onde o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

