Cavalo é encontrado com tornozeleira eletrônica de foragido

A Polícia Militar encontrou um cavalo usando uma tornozeleira eletrônica, após moradores de Iguatu no Ceará denunciarem que o animal estava com o equipamento de monitoramento em uma das patas dianteiras.

O caso ocorreu na última segunda-feira (6).O homem que deveria estar usando a tornozeleira já foi identificado e é considerado foragido da Justiça, segundo o delegado da Polícia Regional Marcos Sandro.

O foragido foi condenado por tráfico de drogas e assalto, em Várzea Alegre, cerca de 62 km de Iguatu. “Ele fugiu de Várzea Alegre e, possivelmente, passando por Iguatu, colocou a tornozeleira no cavalo, que estava na rua, para tentar despistar a polícia. Conseguimos identificar o criminoso pelo número da tornozeleira. Hoje pela manhã, já comuniquei ao juiz e ao sistema penitenciário, que virão buscar o equipamento”, pontua o delegado.

Conforme a polícia, o proprietário do cavalo não tem ligação nenhuma com o criminoso. A tornozeleira foi levada a Delegacia Regional, onde foi registrado Boletim de Ocorrência.

Segundo o delegado, o juiz responsável pelo caso deve reverter a pena do indivíduo para prisão em regime fechado.

Lei

Segundo a Lei de Execução Penal em vigor, o preso com monitoramento eletrônico comete “descumprimento de condição obrigatória” se não respeitar o perímetro autorizado pela Justiça e é classificado como “falta grave” o descumprimento do uso obrigatório da tornozeleira eletrônica. De acordo com a Lei, o delito acarretaria na perda do direito à progressão do regime de fechado ao semiaberto ou aberto, além dos benefícios de saída temporária ou prisão domiciliar monitorada.

