Cenas fortes: homem que agrediu ex com golpes de chave de fenda é preso

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na quarta-feira (14), dez dias após desferir 20 golpes de chave de fenda contra uma mulher, dentro de um centro clínico na Asa Sul, em Brasília.

A mulher foi agredida em seu local de trabalho no último domingo (4). Nas imagens, é possível ver o homem à espreita da vítima. Quando avista o alvo, ele tira do bolso o objeto usado como arma, rende a ex-companheira e passa a desferir os golpes.

As cenas são chocantes. O rosto da mulher ficou bastante ferido, com uma série de lesões na face, pescoço e tórax. Ela foi socorrida no Hospital de Base do Distrito Federal, onde precisou passar por cirurgia e está internada.

O autor da tentativa de feminicídio, 41 anos, cometeu o crime por não aceitar o pedido de separação feito pela mulher. Câmeras de segurança do local flagraram o exato momento em que o acusado agride violentamente a jovem. Veja:

Homem agride mulher com chave de fenda pic.twitter.com/GF1PZfp2pM — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 15, 2020

