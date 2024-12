Choque acaba com algazarra de motos e apreende sete veículos no Tiradentes

Uma aglomeração de ao menos 50 motocicletas que faziam manobras perigosas e poluição sonora na Avenida Oceania, bairro Tiradentes, em Campo Grande, terminou com seis veículos e um adolescente apreendidos na noite de ontem (27).

Segundo informações oficiais, o Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPMChoque) foi acionado no local em razão da bagunça que ocorria na rua. Ao chegarem, os policiais foram atacados com pedras, garrafas e até capacetes arremessados. Os policiais usaram munição de borracha para conter a agressão e um dos suspeitos acabou fugindo.

O batalhão iniciou uma perseguição tática ao motociclista, que fugiu em alta velocidade, dirigindo na contramão com a placa adulterada para dificultar a identificação. O jovem acabou perdendo o controle da motocicleta e caiu. Ele tentou fugir a pé, mas foi contido pelos agentes.

O rapaz, menor de idade, foi identificado e resistiu à prisão com chutes e socos e confessou estar participando de um "rolezinho" planejado para desafiar abordagens policiais.

A motocicleta adulterada foi apresentada na Depac Cepol, juntamente com o menor, que sofreu apenas ferimentos leves decorrentes de sua queda e da ação de contenção.

Durante a operação, foram removidas ao pátio do Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul (Detran-MS) outras seis motocicletas irregulares, sendo confeccionados as medidas administrativas cabíveis.

