Choque apreende 1 mil carteiras de cigarros e prende suspeito

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Choque apreenderam 200 caixas de cigarros no bairro Aero Rancho nessa noite de quinta-feira (15) em Campo Grande.

A apreensão e prisão de Vinicius Gabriel aconteceu após a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informar o Choque sobre um comboio de carros vindo da região da Fronteira do Paraguai, em atitudes suspeitas, e que os suspeitos seriam moradores do bairro.

Ainda de acordo com a polícia, após rondas na região informada, o autor foi encontrado. Vinicius informou um local que serve de depósito para guardar a carga de cigarros, e que no local no bairro Novo Século.

No endereço, foram localizados dois veículos, uma KOMBI e uma Zafira cheios de caixas de cigarros. Também foram encontrados mais caixa de cigarro dentro do depósito.

Vincius foi preso e encaminhado para a Delegacia Da Polícia Federal com os objetos apreendidos.

Deixe seu Comentário

Leia Também