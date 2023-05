Choque pega ladrão no flagra assaltando e chutando mulher no Jardim Tijuca

Na noite desta segunda-feira (22), um ladrão, de 43 anos, foi preso em flagrante ao ser visto por uma equipe do Batalhão de Choque, assaltando e chutando uma mulher, de 36 anos, na rua Rio da Prata, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. Ele estava portando um simulacro de pistola e usaria uma motocicleta para fugir.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a vítima contou para os policiais que estava chegando em sua casa, quando o autor se aproximou e anunciou o roubo, apontando o simulacro e desferindo vários chutes contra ela.

Em determinado momento, ele pegou o celular da vítima. Porém, enquanto cometia o assalto, uma viatura do Batalhão de Choque passava pelo local e flagrou toda a ação criminosa do ladrão, que chegou a montar na motocicleta para fugir, mas foi abordado e preso.

O celular da mulher estava em posse do ladrão e os policiais apreenderam o simulacro de pistola. A motocicleta foi encaminhada para a Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos).

O autor foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol e o celular devolvido para a vítima.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também