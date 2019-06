Ciclista morre ao ser atropelado em estrada vicinal

Regis Soares Lopes, 36 anos morreu na noite de quinta-feira (20) após ser atropelado por um veículo enquanto seguia de bicicleta próximo a BR-163 pela estrada vicinal “Dos Araras”, em Rio Brilhante.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, o homem foi socorrido ainda com vida, mas morreu ao dar entrada no hospital. Ele apresentava um corte profundo do lado esquerdo do corpo altura das costelas e lesão grave também no braço esquerdo.

André Santos Pereira, 43 anos, que estava com Regis no momento do acidente disse que os dois seguiam sentido rodovia, empurrando as bicicletas quando em uma curva o carro atropelou a vítima e não parou para socorrer. Como estava escuro a testemunha não soube informar o modelo do veículo.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O condutor do carro foi identificado e deve se apresentar na Delegacia do município nas próximas horas.

