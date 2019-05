Motociclista colide em ônibus na capital

Um motociclista, identificado como Gleidson Candido Souza, 29 anos, ficou ferido após um acidente na avenida Coronel Antonino, ele acabou colidindo em um ônibus no sábado (25). Existem duas versões para o sinistro, o motorista do ônibus diz que Gleidson tentou uma ultrapassagem indevida, já o motociclista diz que o motorista entrou na pista sem sinalizar.



De acordo com informações do motorista do ônibus da Viação Andorinha, Elson Barbosa, 48 anos, o motociclista bateu na traseira do veículo, logo após, ele passar pelo terminal General Osório, no sentido Campo Grande/Coxim. Ele diz que percebeu que o motociclista tentava ultrapassar e que passageiros do ônibus confirmam a versão.



Elson disse que seguia na avenida na pista no meio e o motociclista na pista da direita. “Vendo que ele tentava ultrapassar ainda tentei tirar, mas a pista da esquerda estava cheia e tive que voltar, foi quando ele esbarrou e perdeu o controle da moto”, conta.

Ao JD1 Notícias, o motociclista afirmou que a versão do motorista do ônibus está errada e que ele transitava pela pista da direita e o ônibus na pista do meio. Gleidson diz, que em dado momento o motorista do ônibus trocou de pista (indo para a direita) sem dar sinal de seta, o que acarretou no acidente. O motociclista teria perdido o controle da moto ao tentar freiar, batido na lateral do ônibus, indo parar somente depois de bater em um poste.

Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros a Unidade de Pronto Atendimento Universitária (UPA) e a moto foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran. Gleidson diz que a moto era nova e não estava emplacada. "Eu comprei recente, a moto é nova e não estava emplacada, eu estava esperando receber para pagar o emplacamento, passou cinco dias do prazo e por isso ela foi apreendida".



O motociclista disse que também tem testemunhas de que o motorista do ônibus foi o causador do acidente e que está verificando se irá entrar com processo judicial. Segundo ele, devido o acidente o braço quebrou em três lugares e agora terá de permanecer de atestado médico.

(Atualizada dia 27/05/2019 às 09h49 para acréscimos de informações)

Deixe seu Comentário

Leia Também