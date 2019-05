Motociclista morre após colidir com ônibus

Priscilla Porangaba, com informações do Diário de Itaporã

O motociclista Luiz Carlos Matias Ferreira, 40 anos, morreu após colidir com um ônibus no trevo que dá acesso à Perimetral Norte e à Planacon, na rodovia MS-156, que liga Dourados a Itaporã.



Segundo informações do Diário de Itaporã, a vítima trafegava em uma motocicleta pela Perimetral Norte e teria invadido a rodovia MS-156 e batido na parte traseira de um ônibus de transporte coletivo. O homem foi arremessado para fora da pista.



O Corpo de Bombeiros de Dourados, chegou a ser acionado, mas quando chegou no local o motociclista já tinha morrido.



O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, para exame de necropsia.

