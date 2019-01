Cinzas de brasileira que morreu na Austrália estão com a família em MS

O corpo da sul-mato-grossense Criskeila Veloso Gomes, 21 anos, que foi encontrado no dia 8 de dezembro em uma praia da Austrália foi cremado, e as cinzas chegaram para a família no final de dezembro, trazidas por um casal de amigos que estavam no país. Segundo a irmã da jovem, a causa da morte ainda não foi divulgada.

De acordo com o G1, a irmã da vítima, Criskelly Veloso Gomes, moradora de Três Lagoas disse que as investigações continuam na Austrália e que uma nova investigadora está no caso.

O caso

Criskeila desapareceu na Austrália no dia 28 de novembro, e o corpo dela foi encontrado por policiais 14 dias depois em uma praia de Queensland, próxima a Brisbane, cidade onde a jovem morava com o namorado. A família fez campanha em redes sociais, e a mãe fez diversos apelos às autoridades em busca da jovem, que foi vista pela última vez saindo do trabalho, em um frigorífico.

O corpo foi encontrado embaixo de uma árvore, em posição sentada, e não havia indícios de crime, segundo o consulado brasileiro em Brisbane. O carro da jovem também foi encontrado e o celular dela estava dentro do veículo.

