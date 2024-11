Com ferimentos graves, motociclista morre 1 mês após acidente em Corumbá

Motociclista, de 51 anos, morreu dias depois de sofrer um grave acidente de moto na cidade de Corumbá. Por conta do seu estado de saúde, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no dia 2 de outubro, sendo socorrido e levado para um hospital do município, onde passou por uma cirurgia para extração do baço. Ele também tinha um TCE (Traumatismo Cranioencefálico) grave.

Mesmo depois dos procedimentos, a vítima continuou a apresentar pioras, sendo transferido em vaga zero para Campo Grande, onde ficou internado na Santa Casa. Porém, ele acabou falecendo por volta das 12h28 de terça-feira (5).

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

