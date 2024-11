Condenado por estuprar a própria neta de 10 anos é preso em Coxim

Homem, de 69 anos, foi preso por estuprar a própria neta, de apenas 10 anos. Apesar de o crime ter acontecido em 2016, a vítima foi presa apenas quinta-feira (21), em Coxim.

Conforme as informações policiais, a prisão foi feita pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Coxim, com apoio de guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar.

O homem já havia sido condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Agora, o autor será encaminhado ao Presídio Militar Estadual por equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar, onde ficará a disposição da justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também