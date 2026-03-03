Menu
Condenado por estupro Ã© preso se escondendo no Noroeste

Ele foi pego ao ser abordado durante uma aÃ§Ã£o das equipes da Derf no bairro

03 marÃ§o 2026 - 15h24Brenda Assis
Caso aconteceu com equipes da DERFCaso aconteceu com equipes da DERF   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

Um homem de 40 anos, foragido do sistema prisional por crime de estupro de vulnerável, foi preso na segunda-feira (2) no Bairro Noroeste, em Campo Grande.

A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil durante diligências do Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), que atua no combate a crimes patrimoniais.

De acordo com a polícia, os investigadores faziam buscas relacionadas a apurações em andamento quando passaram a realizar abordagens na região e localizaram o suspeito.

Segundo a corporação, o homem estava evadido do sistema prisional e tinha condenação com base no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que trata do crime de estupro de vulnerável.

Após ser abordado, ele foi encaminhado para a sede da DERF, onde passou pelos procedimentos legais antes de ser reconduzido ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

