Condenado por estupro Ã© preso se escondendo no Noroeste

Um homem de 40 anos, foragido do sistema prisional por crime de estupro de vulnerável, foi preso na segunda-feira (2) no Bairro Noroeste, em Campo Grande.

A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil durante diligências do Setor de Investigação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), que atua no combate a crimes patrimoniais.

De acordo com a polícia, os investigadores faziam buscas relacionadas a apurações em andamento quando passaram a realizar abordagens na região e localizaram o suspeito.

Segundo a corporação, o homem estava evadido do sistema prisional e tinha condenação com base no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que trata do crime de estupro de vulnerável.

Após ser abordado, ele foi encaminhado para a sede da DERF, onde passou pelos procedimentos legais antes de ser reconduzido ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m