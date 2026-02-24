Menu
Condenado por lesão corporal grave em MS é preso durante operação em São Paulo

24 fevereiro 2026 - 10h55Luiz Vinicius     atualizado em 24/02/2026 às 10h58
Polícia de MS contou com ajuda da Polícia de SPPolícia de MS contou com ajuda da Polícia de SP   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 47 anos, foi preso em Estrela d'Oeste durante uma ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul com a Polícia Civil de São Paulo, na noite desta segunda-feira, dia 23, que cumpriram um mandado de prisão definitiva sobre a condenação do indivíduo.

Ele tem uma pena de 3 anos e 4 meses a serem cumpridos em regime fechado, após cometer o crime de lesão corporal grave no município de Paranaíba.

Informações sobre o crime cometido não foram divulgadas pelas autoridades, apenas a realização do trabalho integrado entre as duas instituições.

O homem foi detido e encaminhado para as providências legais cabíveis, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

A atuação conjunta reforça o compromisso das Polícias Civis no cumprimento de decisões judiciais e na responsabilização de condenados por crimes praticados.

