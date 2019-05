Confira as ruas e avenidas interditadas para obras na capital

A Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran) está interditando nesta quinta-feira (30) para execução de obras de drenagem a avenida Manoel da Costa Lima no sentido do trevo Imbirussú, entre as ruas Abel Calarge e rua Javari.



Para este trecho, as opções são pegar a rua Abel Calarge e acessar a avenida Manoel da Costa Lima para quem quiser seguir pela avenida Bandeirantes.



Para quem quer ir em direção a saída de Sidrolândia, tem de pegar a rua Abel Calarge, rua Javari e acessar novamente a avenida Manoel da Costa Lima.



A rua Arthur Jorge será interditada de quadra em quadra, para obras de troca de tubulações pela Águas Guariroba, a partir desta quinta-feira (30) também, entre a avenida Rachid Neder e a avenida Mato Grosso.



A rua Pernambuco também está interditada para obras da Águas Guariroba, de quadra em quadra, entre a rua Padre João Crippa e rua Bahia.



Próxima interdição



A agência de trânsito também interditará, a partir da sexta-feira (31) a rua Dom Aquino no cruzamento com a rua 14 de Julho entre a rua 13 de Maio e Avenida Calógeras para prosseguimento das obras do Reviva Campo Grande.



Ainda de acordo com a agência, a duração da obra e interdição será de, aproximadamente, 45 dias. No local será permitido apenas o acesso de comerciantes, consumidores e moradores nas duas quadras que estarão interditadas.



As rotas alternativas são, para quem está antes da rua Pedro Celestino pegar a rua Dom Aquino e acessar pela avenida Afonso Pena ou a rua 15 de Novembro no sentido do bairro Amambaí.



Já para quem passou pela rua Pedro Celestino e está antes da rua Rui Barbosa, é orientado a pegar a Rui Barbosa e a rua Maracaju no sentido bairro Amambaí.



Para os transeuntes que já tiveram passado da rua Rui Barbosa, mas está antes da rua 13 de Maio, será necessário pegar a rua 13 de Maio, avenida Afonso Pena e a rua 15 de Novembro, também no sentido do bairro Amambaí.

