Confusão em estacionamento do Parque de Exposições termina com homem esfaqueado

Durante o show do cantor Gusttavo Lima no Parque de Exposições Laucídio Coelho na noite de ontem (8), uma confusão entre uma vendedora ambulante e um homem terminou com ele sendo socorrido após ser atingido por um golpe de faca.



O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar que realizava policiamento ostensivo foi acionado por testemunhas que informaram sobre o esfaqueamento.



No local, a autora foi identificada como Aline e relatou que exerce atividade como vendedora ambulante e estava atuando como guardadora de veículos na área do evento, quando em determinado momento iniciou-se uma discussão entre ela e Leandro que teria pego um de seus cones de sinalização e começou a agredi-la.



Segunda ela, sem alternativa, ela usou uma faca de cozinha contra a vítima.



A versão do homem não pode ser ouvida, pois na chegada da guarnição ele já estava sendo encaminhado para a UPA Leblon com um sangramento no braço esquerdo.



A mulher, que não apresentava lesões, foi levada para a delegacia onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

