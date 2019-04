Considerado um pedófilo perigoso, “Animal” é preso na fronteira

Joilson Francelino, com informações do site Porã News

Natalino Antunes Palhano, 32 anos, conhecido como “Animal” foi preso nesta quarta-feira (17) durante operação envolvendo investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Cilvil, de Mato Grosso do Sul e do Paraná, em Ponta Porã-MS.

O “Animal” era procurado nos dois estados e é considera um “perigoso pedófilo”. Segundo informações do site Porã News, Natalino é acusado de crimes contra vulneráveis. Ele foi localizado em uma área invadida, na antiga rodoviária da cidade.

A ação desencadeada nesta manhã na região busca também localizar integrantes de facções e foragidos da Justiça, como foi o caso de Natalino.

