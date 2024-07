Corpo de homem é encontrado enrolado em lona na fronteira

Na manhã deste sábado (27), o corpo de um homem entre 25 e 35 anos, identificado como Rubén Giménez Giménez, foi encontrado enrolado em uma lona em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na fronteira com Ponta Porã.

De acordo com as informações policiais, as autoridades foram acionadas e investigam a causa da morte.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também