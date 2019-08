Corpo de jovem desaparecido em rio é encontrado

Priscilla Porangaba, com informações do Diário do Estado

O corpo do jovem Wendel Alves da Silva, de 21 anos, foi encontrado após quatro dias de buscas no rio Taquari, em Coxim, nesta manhã de segunda-feira (12). Wendel foi encontrado cerca de 200 metros do local desaparecimento.

Na última quarta-feira (8), o jovem saiu com dois amigos de trabalho para pescar, mas os dois homens só procuraram as autoridades para comunicar o desaparecimento 24 horas depois.

Caso

De acordo com a polícia, os amigos do jovem de 30 e 35 anos, informaram em depoimento que Wendel desceu com um deles pelo rio, mas caminhando por um barranco enquanto o outro foi por dentro da água com a rede para tentar capturar peixes. O terceiro colega teria ficado no barco.

O rapaz que estava com Wendel disse que ele teria caído em um poço, pediu por socorro e desapareceu na sequência. Segundo o delegado, os dois homens vão responder pelo crime de omissão de socorro porque foram comunicar a polícia praticamente 1 dia depois do afogamento. Eles informaram que ficaram desesperados e com medo de procurar a polícia.

Segundo o delegado, carro, barco e o local onde os três estiveram foram periciados para verificar se há vestígio de luta corporal e celulares foram apreendidos.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e os dois foram liberados.

Um laudo será feito para verificar se foi por afogamento ou por outras causas.

