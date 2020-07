Corpo de técnico desaparecido foi encontrado carbonizado

Gabriel Neves com informações do "Ponta Porã News"

O corpo do técnico agrícola Ludwig Max Pockel, 48 anos, foi encontrado carbonizado, na noite desta quarta-feira (29), no distrito de Nova Itamarati, próximo à Ponta Porã. Ludwig estava desaparecido desde o último sábado (25).

De acordo com o site local “Ponta Porã News”, o corpo foi encontrado ao lado de uma moto, relatos revelam que Ludwig foi morto a facadas e depois o autor ou autores, utilizaram o combustível da motocicleta para atear fogo na vítima.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local para realizar as diligências necessárias e iniciar as investigações.

Ludwig Max Pockel desapareceu na noite de sábado (25), a última pessoa a ter contato com a vítima foi seu filho e alguns conhecidos.

