Polícia

Corpo é encontrado no rio São João entre Ponta Porã e Dourados

Quem localizou o cadáver foram pessoas que estavam na região

28 fevereiro 2026 - 15h32Luiz Vinicius
Local onde o corpo foi encontradoLocal onde o corpo foi encontrado   (Ponta Porã News)

O corpo de um homem foi encontrado no final da tarde desta sexta-feira, dia 27, no rio São João, na fazenda Cherin, entre Ponta Porã e Dourados.

Quem localizou o cadáver foram pessoas que estavam na região e acionaram a administração da propriedade rural.

Segundo o site Ponta Porã News, as autoridades foram acionadas, assim como o Corpo de Bombeiros, que realizaram o resgate da vítima, que ainda não foi identificada.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal da cidade para exames que vão constatar a causa da morte e identificar a vítima.

