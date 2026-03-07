Criança de 2 anos abre porta de carro em movimento e cai no meio da rua em Aquidauana

Uma criança de 2 anos ficou ferida após cair de um carro em movimento na manhã de quinta-feira (5), na Rua Sete de Setembro, em Aquidauana.

Segundo informações do Portal Aquidauana, a criança conseguiu abrir a porta do veículo enquanto ele estava em movimento, o que provocou a queda na via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a criança sentada na calçada, consciente, mas bastante agitada e chorando muito.

Durante a avaliação inicial, os socorristas constataram que a vítima não apresentava queixas de dores na região lombar ou cervical. No entanto, a criança tinha ferimentos no rosto, no nariz e na boca.

Após receber os primeiros atendimentos, a criança foi imobilizada e levada para o pronto-socorro do Hospital Regional Estácio Muniz, onde passou por avaliação médica. As circunstâncias do caso não foram detalhadas.

