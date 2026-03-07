Menu
Menu Busca sábado, 07 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Criança de 2 anos abre porta de carro em movimento e cai no meio da rua em Aquidauana

O corpo de Bombeiros precisou ser acionado para atender o caso

07 março 2026 - 11h31Brenda Assis
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Uma criança de 2 anos ficou ferida após cair de um carro em movimento na manhã de quinta-feira (5), na Rua Sete de Setembro, em Aquidauana.

Segundo informações do Portal Aquidauana, a criança conseguiu abrir a porta do veículo enquanto ele estava em movimento, o que provocou a queda na via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a criança sentada na calçada, consciente, mas bastante agitada e chorando muito.

Durante a avaliação inicial, os socorristas constataram que a vítima não apresentava queixas de dores na região lombar ou cervical. No entanto, a criança tinha ferimentos no rosto, no nariz e na boca.

Após receber os primeiros atendimentos, a criança foi imobilizada e levada para o pronto-socorro do Hospital Regional Estácio Muniz, onde passou por avaliação médica. As circunstâncias do caso não foram detalhadas.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é preso por 'bater uma' na frente de jovem em Maracaju
Polícia
Homem é preso por 'bater uma' na frente de jovem em Maracaju
Foto: Elisan Ramos/Cenário MS
Polícia
Motorista capota caminhonete furtada e acaba preso em Anaurilândia
Ludmila faleceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar água com cocaína em Campo Grande
A casa ficou completamente destruida pelas chamas
Polícia
Mulher é presa por atear fogo na própria casa durante surto no Nova Lima
A vítima morreu ainda no local
Polícia
Motociclista morre ao bater moto em muro durante acidente em Dourados
Homem é atingido a pedradas por adolescentes durante briga no Noroeste
Polícia
Homem é atingido a pedradas por adolescentes durante briga no Noroeste
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é esfaqueado em tabacaria do Noroeste
VÍDEO: Bombeiros oram após buscas em asilo que desabou e matou 12 em BH
Polícia
VÍDEO: Bombeiros oram após buscas em asilo que desabou e matou 12 em BH
Delegacia de Polícia Civil de Água Clara
Polícia
Homens condenados por estupro em SP são presos em Água Clara
UPA Leblon, em Campo Grande
Polícia
Casal é preso por bater em guarda da GCM e funcionários da UPA Leblon

Mais Lidas

A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
Polícia
Criança que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Fachada UPA
Saúde
Prefeitura diz ao Ministério Público que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital